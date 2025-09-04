Trezeguet: “Napoli e Inter squadre da battere. Juve? Tutto da verificare”

David Trezeguet ha detto la sua sulla lotta scudetto. Queste le considerazioni dell'ex attaccante della Juventus ai microfoni di Quotidiano di Puglia: «Io credo che tutti siano consapevoli che tanto il Napoli quanto l’Inter abbiano dimostrato negli ultimi anni di essere le squadre da battere. Per la Juventus, invece, sarà tutta una verifica: è partita bene con due vittorie in altrettante partite, ma bisognerà confermarsi durante il campionato.

Per fare una griglia bisognerà vedere e capire più avanti, ma penso che abbia la concreta possibilità di dire la sua e dare il suo contributo. In estate ci sono stati tanti cambiamenti, sia a livello dirigenziale sia a livello di giocatori. L’obiettivo è sicuramente tornare a vincere, la realtà dei fatti spiega come la Juve debba migliorare e, prima o poi, tornare a essere vincente»,