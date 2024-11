Le scelte del commissario tecnico olandese per la gara di Nations League in programma questa sera

In panchina, invece, resta Denzel Dumfries, l'altro nerazzurro in lista, che ha fatto la differenza in molte occasioni, ma che per questa partita non è titolare. Dumfries era andato in gol e aveva anche sfornato un assist nell'ultima gara contro l'Ungheria. Sarà contento Simone Inzaghi del turno di riposo concesso al suo laterale destro.