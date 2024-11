Titolare l'esterno nerazzurro ancora una volta con la sua nazionale: panchina per l'altro interista De Vrij

Olanda-Ungheria è uno dei match di Nations League in programma stasera. Le due squadre sono a pari punti, e chi vincerà questo scontro avrà un vantaggio cruciale per assicurarsi il passaggio ai quarti di finale, con l'ultima partita che diventa decisiva solo per confermare la qualificazione.