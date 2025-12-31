FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Carlo Nesti non è convinto dell'apporto che il portoghese possa dare ai club italiani
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Dopo la rottura con Simone Inzaghi, Joao Cancelo lascerà l'Al-Hilal nella finestra di mercato che sta per iniziare. Il portoghese è seguito con interesse da diversi club, anche da squadre di Serie A come Inter e Juve.

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Carlo Nesti non è convinto dell'apporto che il giocatore possa dare ai club di Serie A. "Meglio il 40enne Modric che arriva dalla Spagna che campioni "de-allenati" dai ritmi lenti. Senza intensità e fame, il talento non basta per la Serie A".

