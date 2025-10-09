UEFA riorganizza accordi tv: Netflix riflette su Champions 2027

Stando a Calcio e Finanza la nota piattaforma streaming starebbe valutando di acquisire i diritti per la trasmissione di una gara a turno della CL

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 22:32)

"Netflix è pronta a presentare un'offerta per acquisire i diritti globali di trasmissione di una partita di Champions League per turno. La mossa si inserisce nell’ambito di una riorganizzazione degli accordi televisivi della UEFA che, secondo l’organo di governo europeo, dovrebbe garantire entrate complessive tra i 5 e i 6 miliardi di euro a stagione (in crescita rispetto agli attuali 4,4 miliardi)", lo scrive Calcio e Finanza.

Il sito riporta quanto c'è scritto sul Times: "UEFA e European Football Clubs (EFC) — precedentemente nota come European Club Association — stanno modificando il modo in cui vengono venduti i diritti televisivi della Champions League e delle altre competizioni europee per club, a partire dalla stagione 2027/28". E il cambiamento più rilevante riguarda proprio le piattaforme streaming globali. Netflix sarebbe stata contattata per valutare la questione.

Tra l'altro non sarebbe una cosa del tutto nuova dato che Amazon trasmette già una gara di CL per turno negli States, in Germania e in Italia e Apple invece ha acquisito i diritti della MLS mentre Disney valuta la possibilità di fare offerte per la trasmissione di eventi sportivi in diretta. Dal canto suo Netflix ha trasmesso ad esempio in passato una partita di football americano di NFL e anche l'incontro tra Tyson e Jake Paul. Tra l'altro ha acquistato i diritti statunitensi per i Mondiali femminili FIFA del 2027 e 2031.

(Fonte: Calcio e Finanza)