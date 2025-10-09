FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Sabato ha analizzato il momento positivo che sta attraversando l'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Sabato ha analizzato il momento positivo che sta attraversando l'Inter. "La squadra si è ripresa fisicamente, abbiamo visto giocatori interessanti davanti, quando lo scorso anno giocavamo con uno in meno quando dovevano giocare quelli. Non c'erano sostituti all'altezza, quest'anno ce l'abbiamo. Abbiamo un turnover anche diverso, e i giocatori importanti sono tornati in una condizione ottimale".

Che ne pensa della polemica Dimarco-Inzaghi?

"Preferisco un confronto faccia a faccia, non è bello parlare con un tecnico a distanza passando per i media. Abbiamo anche visto Frattesi, che è stato gestito 'particolarmente' dal Inzaghi. Se a un giocatore fai fare solo spezzoni di gara, la condizione ottimale non la raggiungerà mai".

(TMW Radio)

