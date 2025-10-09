Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Sabato ha analizzato il momento positivo che sta attraversando l'Inter. "La squadra si è ripresa fisicamente, abbiamo visto giocatori interessanti davanti, quando lo scorso anno giocavamo con uno in meno quando dovevano giocare quelli. Non c'erano sostituti all'altezza, quest'anno ce l'abbiamo. Abbiamo un turnover anche diverso, e i giocatori importanti sono tornati in una condizione ottimale".