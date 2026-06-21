Se Nico Paz dovesse davvero approdare all'Inter, Cristian Chivu non avrebbe problemi a trovargli una collocazione

Gianni Pampinella Redattore 21 giugno 2026 (modifica il 21 giugno 2026 | 15:36)

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Da mesi l'Inter insegue Nico Paz. L'argentino è il sogno mercato del club nerazzurro, sogno che potrebbe anche concretizzarsi se Como e Real non dovessero trovare un accordo e soprattutto se Marotta e Ausilio riuscissero ad accumulare un tesoretto dalle cessioni. La certezza è che se Nico Paz dovesse davvero approdare all'Inter, Cristian Chivu non avrebbe problemi a trovargli una collocazione.

"Impensabile che il club si spenda per un acquisto del genere e il talento nato a Tenerife 21 anni fa non trovi posto. In fondo Chivu - anzi, già Inzaghi se fosse rimasto - lo avrebbe accolto volentieri già l’estate 2025. Era lui, sulla carta, il primo colpo mediatico pensato dall’Inter di Oaktree per dare un volto diverso alla squadra. Poi vennero le idee Williams e Lookman, ma in principio era Nico Paz", sottolinea Tuttosport.

"Chivu ha vinto col 3-5-2 e da quel sistema ripartirà, ma con Nico Paz ci sarebbe finalmente la possibilità di cambiare lo spartito tattico e passare a quel 3-4-2-1 che il tecnico romeno aveva già in testa nell’estate 2025. Che sia 3-4-2-1 o 3-5-2, Nico Paz però sarebbe in campo, nel primo caso come uno dei due trequartisti, oppure - nella visione che aveva avuto di lui proprio Inzaghi - da mezzala di qualità, ripercorrendo così i passi fatti per esempio alla Lazio da Luis Alberto".

"Per gamba, forza fisica e abnegazione tattica - oliata con Fabregas -, l’argentino non avrebbe difficoltà a calarsi in una posizione leggermente più arretrata, in fondo sia al Castilla che nelle poche apparizioni fatte nel Real Madrid, Nico Paz aveva giocato a volte anche da mezzala nel 4-3-3. Logica conseguenza dell’inserimento dell’argentino nello scacchiere nerazzurro, sarebbe l’esclusione di un centrocampista. Che significherebbe - come successivo passo - la cessione di un elemento in più rispetto a quanto previsto finora".

(Tuttosport)