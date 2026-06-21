Biasin: “Allegri al Napoli non è una scelta sbagliata. Con il Milan…”

“Io però credo che bisogna allargare lo sguardo. Massimiliano Allegri è un allenatore di assoluta affidabilità. Si dice spesso che non faccia giocare bene le sue squadre, ma secondo me dipende sempre dal materiale a disposizione. Alla Juventus e al Milan, nelle sue ultime esperienze, il materiale era buono ma non eccellente.

Al Napoli, invece, potrebbe avere giocatori adatti per costruire qualcosa di più anche dal punto di vista del gioco. Poi è chiaro: la cosa fondamentale è il risultato. Al Milan non è arrivato ed è stato visto come un fallimento sportivo. Ma la scelta del Napoli, secondo me, non è così sbagliata”.