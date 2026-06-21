FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sabatini: “Nico Paz all’Inter è fattibile e vi spiego perché. Marotta ha parlato con Perez”

ultimora

Sabatini: “Nico Paz all’Inter è fattibile e vi spiego perché. Marotta ha parlato con Perez”

Sabatini: “Nico Paz all’Inter è fattibile e vi spiego perché. Marotta ha parlato con Perez” - immagine 1
Il giornalista Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha parlato dell'affare Nico Paz che potrebbe tornare d'attualità nel mercato dell'Inter
Andrea Della Sala Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il giornalista Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha parlato dell'affare Nico Paz che potrebbe tornare d'attualità nel mercato dell'Inter:

Sabatini: “Nico Paz all’Inter è fattibile e vi spiego perché. Marotta ha parlato con Perez”- immagine 2
Getty Images

Il retroscena che mi ha più colpito era la reazione stizzita di Fabregas a Zanetti: non si deve permettere di parlare con un nostro giocatore. Detta da uno che 12 mesi fa aveva parlato con l'Inter mi è sembrata strana. Marotta ha parlato con Florentino Perez durante la partita delle leggende, tenete presente che prendere un giocatore con la clausola come ha fatto il real con Dumfries è una cosa non elegantissima, normale che Perez possa aver detto a Marotta: guardate che se non ci accordiamo col Como per Nico Paz la corsia preferenziale è vostra. Vale 60 mln per il Como, per l'inter può essere i 20 mln di Dumfries che ti diamo tra un anno. Quindi sono 40 + Dumfries. Quando paghi la clausola devi pagare subito, magari l'Inter rinuncia a quei soldi in contanti, può dilazionare Palestra alzando la quota, l'operazione Nico Paz è fattibile, molto complicata. Ora il Como entrando nelle coppe deve rispettare i paletti del Fairplay e non può spendere i 60 mln per Nico Paz. 

Leggi anche
Biasin: “Per il momento non vedo grande divario tra Inter e Napoli perché…”
Dumfries: “All’Inter tante personalità forti. Ci scontriamo duramente, sei costretto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA