Sabatini: “Nico Paz all’Inter è fattibile e vi spiego perché. Marotta ha parlato con Perez”

Il retroscena che mi ha più colpito era la reazione stizzita di Fabregas a Zanetti: non si deve permettere di parlare con un nostro giocatore. Detta da uno che 12 mesi fa aveva parlato con l'Inter mi è sembrata strana. Marotta ha parlato con Florentino Perez durante la partita delle leggende, tenete presente che prendere un giocatore con la clausola come ha fatto il real con Dumfries è una cosa non elegantissima, normale che Perez possa aver detto a Marotta: guardate che se non ci accordiamo col Como per Nico Paz la corsia preferenziale è vostra. Vale 60 mln per il Como, per l'inter può essere i 20 mln di Dumfries che ti diamo tra un anno. Quindi sono 40 + Dumfries. Quando paghi la clausola devi pagare subito, magari l'Inter rinuncia a quei soldi in contanti, può dilazionare Palestra alzando la quota, l'operazione Nico Paz è fattibile, molto complicata. Ora il Como entrando nelle coppe deve rispettare i paletti del Fairplay e non può spendere i 60 mln per Nico Paz.