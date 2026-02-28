Un nome clamoroso per il mercato dell'Inter, fatto dal Profeta Hernanes a DAZN. Ecco chi porterebbe a Milano l'ex centrocampista:
Clamoroso nome di Hernanes per l’Inter: “Mancano dribbling, andrei in Spagna a prendere…”
Un nome clamoroso per il mercato dell'Inter, fatto dal Profeta Hernanes a DAZN: ecco chi porterebbe a Milano l'ex centrocampista
"Per il mercato io faccio il nome di Nico Williams. All'Inter manca un giocatore con quelle caratteristiche, con i dribbling proprio, quando le gare sono bloccate serve un giocatore di questo tipo per rinforzare il reparto d'attacco".
