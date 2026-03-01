L'ex giocatore ha commentato la vittoria dei nerazzurri contro il Genoa e si è soffermato in particolare sui due calciatori

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 marzo 2026 (modifica il 1 marzo 2026 | 03:02)

«Il Genoa sta bene e l'Inter non ha concesso nulla. L'Inter ha aperto il risultato e l'ha chiusa nel secondo tempo. La Cremonese lotta per la salvezza ed è in difficoltà ma le squadre in difficoltà hanno fame e spirito di sopravvivenza e la Cremonese ha battuto il Milan nella prima giornata di campionato: 13 punti di distacco sono tantissimi». Così Giaccherini, opinionista di DAZN, ha parlato della vittoria per due a zero dei nerazzurri.

«Squadra più forte, che ha cambiato marcia, ha messo campionato come pripritè e non ha sbagliato un colpo. In Champions è sempre difficile. Quello che è mancato l'anno scorso è stato proprio non vincere il campionato, l'Inter non poteva sbagliare. Mancano tante partite ma il mattone è grosso. L'Inter andrà in campo per vincere il derby, non credo faccia calcoli. Perché credo che anche questo Chivu dirà ai suoi: mentalmente non è semplice da affrontare perché anche con un pareggio ci sono tanti punti di differenza, cambia solo se il Milan vince», ha sottolineato.

«Dimarco? Guardando la seconda parte di stagione del'anno scorso non mi aspettavo un'annata straordinaria. È fortissimo ma con Chivu non mi aspettavo potessse fare cose come il gol di stasera. Ha fiducia, personalità, sarà eletto sicuramente MVP del campionato, non c'è un giocatore più forte quest'anno in Serie A. L'anno scorso era il primo cambio, Chivu lo ha messo al centro, si sente importante e vengono fuori questi numeri. Poi tutto va bene e si esaltano qualità e caratteristiche ma di lui ne parliamo già dai tempi di Verona», ha detto poi sul giocatore nerazzurro che ha vinto l'ennesimo premio come migliore in campo. E poi ha parlato anche del suo compagno, Nicolò Barella.

«Resta per me un centrocampista forte, ci ha abituato bene e tutti si aspettano sempre tanto da lui. Quest'anno ha fatto più fatica anche nel modo di stare in campo, ha cambiato modo di giocare. Prima metteva avanti la sostanza e poi la qualità e ora si è un po' girata questa cosa e delle volte si piace. L'atteggiamento però è di chi dà tutto in campo, ma è stata una stagione complicata», ha concluso l'ex giocatore.

(Fonte: DAZN)