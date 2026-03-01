Il Profeta Hernanes in studio a DAZN commenta la vittoria ottenuta dall’Inter contro il Genoa. Ecco le parole del brasiliano dopo il 2-0 dei nerazzurri di Cristian Chivu:
Hernanes: “Dimarco miglior giocatore italiano in attività: è surreale! Dico e ridico una cosa sull’Inter”
"L'Inter come abbiamo detto e ridetto è la più forte in Italia, ha la rosa più profonda e gioca il calcio migliore. Hanno affrontato il Bodo con circostanze un po' così, di fronte una grande squadra. Peccato per la Champions, ma in campionato non vacillano e dominano su tutti i fronti.
Dimarco è il miglior giocatore italiano in attività. Lui in questi anni sta facendo cose incredibili, quest’anno è surreale. L'atteggiamento di Thuram, la sua corsa... non fa scelte, non fa sprint, non lo vedo bene. Sta in surplace. Non sembra ci sia a livello di testa e rabbia proprio, quella è la cosa più grave.
L’allenatore non ti dirà mai di scegliere tra campionato e Champions, mai si dirà apertamente. Semplicemente i giocatori capiscono alcune scelte, la concentrazione è più su alcuni impegni che su altri".
