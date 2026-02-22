Chiffi aveva assegnato il calcio di rigore per un contatto tra Hojlund e Hien in Atalanta-Napoli. Dopo il check al VAR, però, l'arbitro di campo ha revocato il rigore, avendo notato che è stato l'attaccante del Napoli a cercare il contatto.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Revocato rigore Napoli, Palmeri: “Hojlund si è buttato su Hien, ora sentiremo…”
ultimora
Revocato rigore Napoli, Palmeri: “Hojlund si è buttato su Hien, ora sentiremo…”
Tancredi Palmeri ha commentato così il calcio di rigore revocato al Napoli per un contatto tra Hojlund e Hien
Tancredi Palmeri, intervenuto su X, ha voluto commentare in maniera sarcastica quanto accaduto, ricordando le enormi critiche piovute nei confronti di Bastoni, accusato perfino di razzismo da Giovanna Botteri, giornalista RAI. Palmeri scrive così:
"Ma quindi interdizione dai pubblici uffici per Hojlund che si è buttato su Hien per il rigore dopo la simulazione di Bastoni, o ora fa parte di cose di campo? E visto che si trattava di Hien sentiremo Giovanna Botteri discettare di razzismo? Mi disgustate tutti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA