Henrikh Mkhitaryan torna al gol in trasferta in Serie A per la prima volta dall’ottobre 2022.
Inter, Mkhitaryan di nuovo a segno in trasferta dopo più di 3 anni. E in Serie A…
Il centrocampista armeno ha sbloccato la sfida contro il Lecce con un gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo
Dal suo debutto nel campionato italiano (2019/20), il centrocampista armeno ha collezionato 35 gol e 35 assist: nello stesso periodo solo altri tre giocatori hanno raggiunto almeno entrambe queste cifre.
(inter.it)
