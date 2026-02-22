FC Inter 1908
Il centrocampista armeno ha sbloccato la sfida contro il Lecce con un gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo
Fabio Alampi Redattore 

Henrikh Mkhitaryan torna al gol in trasferta in Serie A per la prima volta dall’ottobre 2022.

Inter, Mkhitaryan di nuovo a segno in trasferta dopo più di 3 anni. E in Serie A…- immagine 2
Getty Images

Dal suo debutto nel campionato italiano (2019/20), il centrocampista armeno ha collezionato 35 gol e 35 assist: nello stesso periodo solo altri tre giocatori hanno raggiunto almeno entrambe queste cifre.

(inter.it)

