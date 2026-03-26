Durante Le Foot Toujours, il giornalista Stefano Borghi ha parlato del momento dell'Inter e della lotta scudetto:
ultimora
Borghi: “Una montagna addosso se l’Inter non batte la Roma. E c’è domanda senza risposta”
"Io credo che il campionato sia ancora in mano all'Inter. Il prossimo turno, indubbiamente, se non decisivo sarà molto incisivo perché l'Inter dovrebbe continuare a perdere punti altrimenti l'entusiasmo delle altre scema un po' e poi c'è lo scontro diretto tra Napoli e Milan. La cosa che lascia suspence è che in condizioni normali questo vantaggio dell'Inter a 8 giornate dalla fine sarebbe pressoché definitivo, il problema è che l'Inter ha conquistato questo vantaggio con pienissimo merito facendo delle cose che adesso non fa più. Implacabile contro le squadre di rango inferiore, capace di giocare molto intere porzioni di partite molto bene e adesso invece sono piccoli pezzi di partite in cui si impone.
Poi c'è questo rebus che non riesco a risolvere: il problema dell'Inter di oggi è un problema fisico o mentale? Io non l'ho ancora capito, credo che questa risposta si la chiave di tutto. Se è un problema fisico la portano a casa, se è un problema mentale quando entri nel gorgo vai giù. Io credo che sia più un problema fisico. Quando entra Lautaro gli dà una sterzata. Como la più difficile, ma se toppi la Roma ti viene addosso una montagna".
© RIPRODUZIONE RISERVATA