"Io credo che il campionato sia ancora in mano all'Inter. Il prossimo turno, indubbiamente, se non decisivo sarà molto incisivo perché l'Inter dovrebbe continuare a perdere punti altrimenti l'entusiasmo delle altre scema un po' e poi c'è lo scontro diretto tra Napoli e Milan. La cosa che lascia suspence è che in condizioni normali questo vantaggio dell'Inter a 8 giornate dalla fine sarebbe pressoché definitivo, il problema è che l'Inter ha conquistato questo vantaggio con pienissimo merito facendo delle cose che adesso non fa più. Implacabile contro le squadre di rango inferiore, capace di giocare molto intere porzioni di partite molto bene e adesso invece sono piccoli pezzi di partite in cui si impone.