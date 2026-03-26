In un'intervista concessa a Matteo Gabbia, giocatore del Milan out al momento dopo un'operazione a cui si è sottoposto per un'ernia inguinale, ha parlato anche della lotta scudetto. «Si può ancora credere nella rimonta? Dobbiamo restare sereni. Mancano otto partite e dobbiamo pensare solo a fare il massimo, lavorando con dedizione e ambizione. Poi a fine stagione vedremo cosa avremo fatto e dove saremo arrivati. Quello che verrà, sarà quello che ci saremo meritati e non avremo sicuramente rimpianti. L’importante è continuare a dare il meglio, come abbiamo sempre fatto».