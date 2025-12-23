Fabio Caressa, giornalista, nel corso di un video sul suo canale YouTube, ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu: "L'Inter ogni tanto in qualche serata manca. Evidentemente non può fare a meno di alcuni giocatori.
L'assenza di Dumfries pesa e peserà, nessuno ha quelle caratteristiche lì. E anche quando non gioca Lautaro qualcosa cambia. Thuram bene, ma non come l'anno scorso: gli altri attaccanti sono sicuramente superiori a quelli che c'erano, ma Lautaro è comunque un punto forte.
E poi mi sembra che la squadra ogni tanto abbia dei cali che non mi spiego: di sicuro quando meno te l'aspetti la vedi un po' affievolirsi ed è quello che deve cambiare da qui a fine campionato".
