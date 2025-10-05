Hernanes, ai microfoni di Dazn, aggiunge: "Lautaro è il secondo giocatore più forte del campionato dietro a Pulisic"

Matteo Pifferi Redattore 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 13:02)

A Dazn si è parlato anche dei numeri 10 del campionato italiano. Il profeta Hernanes ha stilato la sua top 10 preferita dei numeri 10 e in lista c'è anche Lautaro ma non in prima posizione.

"Il secondo è Lautaro, è il più forte e più forte di Nico Paz ma come numero 10 preferisco Nico Paz", ammette l'ex centrocampista di Inter, Juventus e Lazio.

Ci sono anche alcune scelte che fanno discutere: "Samardzic nono e Bernardeschi ottavo? Samardzic fin qui ha fatto poco, Bernardeschi l'ho messo lì per il rendimento degli anni scorsi. Leao quinto e Zaccagni davanti a lui? Il 10 deve avere stile, il mio punto di riferimento è Zidane, l'idolo massimo.

Al primo posto metto l'eleganza, poi tecnica e risultati. Poi ci metto se mi hai impressionato o deluso, Leao ha potenziale per fare molto di più, minimo 14 gol a stagione, le aspettative sono alte e invece il rendimento è più basso. Zaccagni è il contrario, non mi aspettavo questa continuità da lui"

Hernanes, poi, esalta Lautaro ma per lui il miglior giocatore del campionato non è il Toro e neanche un altro giocatore dell'Inter, bensì del Milan: "Lautaro è il più forte dei numeri 10 ma Pulisic è il più forte del campionato"