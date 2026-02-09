L’Inter continua a scrivere la storia anche lontano da San Siro. Con il successo di Reggio Emilia, i nerazzurri hanno vinto otto trasferte consecutive in campionato per la terza volta nella loro storia in Serie A: come nello scorso campionato, e come nella stagione 2006/07 con Roberto Mancini in panchina. Non solo: l’Inter ha conquistato 10 vittorie nelle prime 12 gare esterne stagionali solo per la terza volta nel massimo campionato, dopo il 2006/07 e il 2023/24. A livello europeo, i numeri sono altrettanto impressionanti: l’Inter è la squadra con più vittorie con clean sheet nei top-5 campionati europei in corso, ben 13, almeno due in più rispetto a qualsiasi altra formazione (Arsenal a quota 11).
Rullo compressore in trasferta, perfezione Dimarco: le statistiche di Sassuolo-Inter
Perfetto anche il rendimento contro le neopromosse: sei vittorie su sei, un risultato raggiunto solo per la seconda volta negli ultimi 20 anni, dopo il 2021/22. Decisivo il contributo sui calci piazzati: due reti su corner e di testa, confermando l’Inter come unica squadra della Serie A ad aver segnato più di 10 gol sia da calcio d’angolo (13) sia di testa (12). Inoltre, due delle reti portano la firma dei difensori, altro primato stagionale: nessuna squadra ha segnato più gol con i propri difensori (11).
LA PERFEZIONE DI DIMARCO—
Serata da incorniciare per Federico Dimarco, protagonista assoluto sulla corsia sinistra. Con tre assist in una singola trasferta, il numero 32 diventa solo il secondo esterno difensivo a riuscirci in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05), dopo Massimo Oddo nel 2006. Dimarco sale così a 11 assist in campionato, nessun difensore aveva mai fatto meglio nelle prime 24 giornate di Serie A. In una singola stagione, solo Massimo Oddo (13 nel 2005/06) ha servito più assist tra i difensori, mentre Dimarco raggiunge Maicon (11 nel 2009/10). Per lui è la quarta gara in Serie A con più di un assist, la prima in assoluto in trasferta.
LAUTARO FA LA STORIA—
Il gol contro il Sassuolo entra di diritto nella storia personale di Lautaro Martínez. Con 171 gol complessivi in nerazzurro, Lautaro eguaglia Roberto Boninsegna nella classifica dei migliori marcatori all-time dell’Inter, alle spalle soltanto di Meazza (284) e Altobelli (209). L’attaccante argentino sale a 129 reti in Serie A con l’Inter, superando Alessandro Altobelli (128) e piazzandosi alle spalle soltanto di Giuseppe Meazza (197), Benito Lorenzi (138) e Stefano Nyers (133). Tra i giocatori andati a segno con una sola squadra in Serie A, solo cinque hanno fatto meglio di Lautaro: Totti, Del Piero, Boniperti, Riva e Pascutti.
