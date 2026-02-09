L’Inter continua a scrivere la storia anche lontano da San Siro. Con il successo di Reggio Emilia, i nerazzurri hanno vinto otto trasferte consecutive

Marco Macca Redattore 9 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 19:32)

L’Inter continua a scrivere la storia anche lontano da San Siro. Con il successo di Reggio Emilia, i nerazzurri hanno vinto otto trasferte consecutive in campionato per la terza volta nella loro storia in Serie A: come nello scorso campionato, e come nella stagione 2006/07 con Roberto Mancini in panchina. Non solo: l’Inter ha conquistato 10 vittorie nelle prime 12 gare esterne stagionali solo per la terza volta nel massimo campionato, dopo il 2006/07 e il 2023/24. A livello europeo, i numeri sono altrettanto impressionanti: l’Inter è la squadra con più vittorie con clean sheet nei top-5 campionati europei in corso, ben 13, almeno due in più rispetto a qualsiasi altra formazione (Arsenal a quota 11).

Perfetto anche il rendimento contro le neopromosse: sei vittorie su sei, un risultato raggiunto solo per la seconda volta negli ultimi 20 anni, dopo il 2021/22. Decisivo il contributo sui calci piazzati: due reti su corner e di testa, confermando l’Inter come unica squadra della Serie A ad aver segnato più di 10 gol sia da calcio d’angolo (13) sia di testa (12). Inoltre, due delle reti portano la firma dei difensori, altro primato stagionale: nessuna squadra ha segnato più gol con i propri difensori (11).

LA PERFEZIONE DI DIMARCO — Serata da incorniciare per Federico Dimarco, protagonista assoluto sulla corsia sinistra. Con tre assist in una singola trasferta, il numero 32 diventa solo il secondo esterno difensivo a riuscirci in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05), dopo Massimo Oddo nel 2006. Dimarco sale così a 11 assist in campionato, nessun difensore aveva mai fatto meglio nelle prime 24 giornate di Serie A. In una singola stagione, solo Massimo Oddo (13 nel 2005/06) ha servito più assist tra i difensori, mentre Dimarco raggiunge Maicon (11 nel 2009/10). Per lui è la quarta gara in Serie A con più di un assist, la prima in assoluto in trasferta.

LAUTARO FA LA STORIA — Il gol contro il Sassuolo entra di diritto nella storia personale di Lautaro Martínez. Con 171 gol complessivi in nerazzurro, Lautaro eguaglia Roberto Boninsegna nella classifica dei migliori marcatori all-time dell’Inter, alle spalle soltanto di Meazza (284) e Altobelli (209). L’attaccante argentino sale a 129 reti in Serie A con l’Inter, superando Alessandro Altobelli (128) e piazzandosi alle spalle soltanto di Giuseppe Meazza (197), Benito Lorenzi (138) e Stefano Nyers (133). Tra i giocatori andati a segno con una sola squadra in Serie A, solo cinque hanno fatto meglio di Lautaro: Totti, Del Piero, Boniperti, Riva e Pascutti.