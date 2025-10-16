FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Nuovo San Siro, gli spalti per fare paura: quanto saranno inclinati, oltre il valore della Fifa

ultimora

Nuovo San Siro, gli spalti per fare paura: quanto saranno inclinati, oltre il valore della Fifa

Nuovo San Siro, gli spalti per fare paura: quanto saranno inclinati, oltre il valore della Fifa - immagine 1
Emergono già i primi dettagli sul progetto del nuovo stadio di Inter e Milan. Li riporta La Gazzetta dello Sport
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Emergono già i primi dettagli sul progetto del nuovo stadio di Inter e Milan. Li riporta La Gazzetta dello Sport, che spiega così l’intenzione dei due club per quanto riguarda l’inclinazione degli spalti del nuovo impianto: “Il documento descrittivo del progetto del nuovo stadio riporta una frase: "Inclinazione degli spalti studiata per replicare l’atmosfera di San Siro". C'è un numero che spiega: 37. Il terzo anello, a San Siro, ha una inclinazione di 37 gradi e la Südtribüne,  il Muro Giallo di Dortmund, forse la curva più nota in Europa, ha la stessa misurazione: 37 gradi. Quello è il valore pianificato per il nuovo San Siro, andando oltre una raccomandazione Fifa degli scorsi anni che fa riferimento a una pendenza di 34 gradi.

Nuovo San Siro, gli spalti per fare paura: quanto saranno inclinati, oltre il valore della Fifa- immagine 2
San Siro

Quindi il nuovo stadio sarà come il Meazza, come Dortmund. Quasi come il Mestalla di Valencia, verticalissimo. L'effetto San Siro, in questo, sarà rispettato. Un altro stralcio interessante: "L’architettura del catino esalta l’identità delle due curve di casa e minimizza la presenza delle barriere nello spazio riservato agli spettatori, pur mantenendo un design conforme ai più alti standard di controllo e sicurezza. Il catino garantisce eccellenti livelli di visibilità, eliminando al massimo sedute con visibilità parzialmente ristretta. La prossimità degli spettatori dal campo è migliorata al massimo garantendo un design compatto e ottimizzato che favorisce acustica, atmosfera e la percezione dell’evento sportivo e l'accessibilità in tutti i settori".

Nuovo San Siro, gli spalti per fare paura: quanto saranno inclinati, oltre il valore della Fifa- immagine 3
Getty Images

Tutto questo arriverà - se arriverà - solo dopo un lungo iter di approvazione, design e costruzione. Il prossimo passo, fondamentale, è vicino. Inter e Milan dovranno perfezionare il rogito - quindi l'acquisto del San Siro attuale e delle aree circostanti - entro il 10 novembre, data in cui scatterebbe il vincolo della Soprintendenza per la Città Metropolitana di Milano sul secondo anello: se quel giorno San Siro sarà ancora di proprietà pubblica, non potrà essere demolito. I club sono al lavoro per rispettare i tempi e ottenere il primo finanziamento: l'idea è di definire tutto entro fine mese”.

Leggi anche
Roma, El Aynaoui: “Inter? Sarà una bellissima sfida. L’atmosfera allo...
Nainggolan: “Ho avuto una grande carriera, non cambierei nulla. Fuori dal campo…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA