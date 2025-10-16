Il giallorosso El Aynaoui, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del rendimento da migliorare in casa Roma in attacco anche in vista della gara con l'Inter di sabato. Queste le sue considerazioni: “Dipende molto dai principi che il mister ci trasmette. Insiste tanto sulla solidità difensiva, analizziamo i video e insiste molto su questo aspetto. Ma è un allenatore che si focalizza molto anche sulla fase offensiva, ci stiamo lavorando. Vuole che arriviamo più spesso e con più giocatori nell’area avversaria, ora sta a noi rispondere alle sue richieste.

L’atmosfera allo stadio è fantastica. È una grande fortuna per noi calciatori godere di questo spettacolo, e lo è anche per i miei familiari che ogni 15 giorni vengono allo stadio. Il mio connazionale Hakimi? Certo, abbiamo parlato dell’Italia, di cui ha bellissimi ricordi. Abbiamo parlato del calcio italiano e dello stile di vita che aveva qui. Sappiamo che affronteremo una squadra molto forte, una delle migliori in Serie A. Sarà una bellissima sfida”.