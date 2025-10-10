Tutte le prossime tappe verso il nuovo stadio di Inter e Milan. Sky Sport fa il punto sui passaggi necessari, dal rogito all'inizio dei lavori, dalla fine dei lavori alla demolizione dell'attuale stadio di San Siro.
Tutte le prossime tappe verso il nuovo stadio di Inter e Milan: ecco i passaggi indicati da Sky Sport e le tempistiche
Il Consiglio Comunale di Milano ha infatti approvato la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan: il Comune venderà il Meazza e le aree circostanti ai due club per 197 milioni di euro, sarà realizzato un nuovo impianto e San Siro verrà abbattuto.
In attesa del rogito e del progetto definitivo, si ipotizza l'inizio dei lavori del nuovo stadio per il 2027, in modo da renderlo operativo entro fine 2030 (ovvero alla vigilia degli Europei 2032).
Ecco tutte le tappe:
