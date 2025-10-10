Tutte le prossime tappe verso il nuovo stadio di Inter e Milan: ecco i passaggi indicati da Sky Sport e le tempistiche

Il Consiglio Comunale di Milano ha infatti approvato la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan: il Comune venderà il Meazza e le aree circostanti ai due club per 197 milioni di euro, sarà realizzato un nuovo impianto e San Siro verrà abbattuto.