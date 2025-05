Il New York Times dedica un lungo articolo all'Inter, definita una "splendida squadra sottovalutata". E per esaltare i nerazzurri, l'autorevole quotidiano usa Denzel Dumfries come paradigma.

«Disse a tutto lo spogliatoio che un giorno avrebbe giocato per la nazionale olandese», ricorda Dolf Roks, allora responsabile del settore giovanile dello Sparta. «Ma ai tempi non lo vedevamo possibile. Tutti ci mettemmo a ridere.»

Eppure Dumfries non ha mai mollato. Dodici anni dopo, eccolo sfrecciare sulla fascia con la solita spinta. Lì, in quel movimento, c'è tutta la sua determinazione.

Oggi vanta 63 presenze con la maglia dell’Olanda, ma è nella notte di mercoledì che è davvero diventato grande sul palcoscenico più importante del calcio per club: un assist e due gol con la maglia dell’Inter, in semifinale di Champions League.

Questa semifinale doveva essere l’occasione per il Barcellona di tornare in finale dopo dieci anni. Ogni stagione in cui il Barça non vince la Coppa dei Campioni sembra durare sette anni, come i “dog years”.