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I TALENTI DEL 2030

Eyeball è cresciuta rapidamente perché, in tutto il mondo, sempre più club stanno adottando un modello di business basato sulla valorizzazione dei giovani talenti per poi rivenderli realizzando profitti. I club dei campionati minori hanno bisogno degli introiti derivanti dalle cessioni e, per questo motivo, sono incentivati a mettere in mostra i propri talenti il prima possibile. I club acquirenti, invece, devono individuare questi giovani prima della concorrenza, altrimenti rischiano di arrivare troppo tardi.

Partendo dalla convinzione che il talento sia ovunque, Eyeball ha deciso di democratizzare l'individuazione dei talenti attraverso la propria piattaforma video, affinché nessun giocatore venga penalizzato semplicemente per il luogo in cui è cresciuto.

Oggi la capillarità della sua rete di osservatori le permette di seguire giovani calciatori che nei prossimi anni esploderanno e lasceranno il segno al Mondiale del 2030.

“Una rosa convocata per un Mondiale è il luogo in cui il talento emerge, non quello in cui viene scoperto”, spiega David Hicks, cofondatore di Eyeball. “Ogni anno tra i 500 e i 1.000 giocatori presenti sulla piattaforma Eyeball passano dal calcio dilettantistico a quello professionistico.

È affascinante pensare che alcuni dei giocatori destinati a diventare nomi conosciuti da tutti al Mondiale del 2034 oggi potrebbero avere appena nove anni”.

Le future stelle sono già custodite negli archivi di Eyeball. Per questo The Athletic ha chiesto alla società di stilare un potenziale undici ideale composto da giovani talenti provenienti da tutto il mondo che, pur essendo ancora poco conosciuti dal grande pubblico, potrebbero diventare protagonisti del Mondiale del 2030.

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