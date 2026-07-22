VIDEO FCIN1908 / Bisseck: "Sono sulla strada giusta, voglio diventare un leader. Chivu carico"

"L’Inter prova ad alzare il livello della propria difesa e mette nel mirino Cristian Romero". Lo scrive il quotidiano La Repubblica sottolineando che il centrale del Tottenham è diventato uno dei principali obiettivi del club nerazzurro.

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Il giocatore avrebbe già manifestato la volontà di cambiare aria. "L’Inter ha incassato il gradimento del giocatore, ma resta da convincere il Tottenham di Roberto De Zerbi, che continua a valutare il cartellino tra i 40 e i 45 milioni di euro", spiega il sito del quotidiano nazionale.

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"I dialoghi tra i due club proseguono anche per Djed Spence, altro profilo seguito dai nerazzurri, ma le richieste economiche degli inglesi sono ancora considerate elevate", conclude riferendosi al giocatore a cui si era pensato per sostituire Dumfries dopo i mancati ingaggi di Palestra e poi Khalaili.

(Fonte: repubblica.it)