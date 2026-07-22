L’Inter di Cristian Chivu ha svolto oggi la prima amichevole estiva sotto il sole dí Donaueschingen. I nerazzurri hanno battuto 16-0 la formazione locale dell’SV Aasen 1928. A mettere la firma sul primo gol della nuova stagione è stato Davide Frattesi, su assist di Piotr Zielinski. Il numero 16 nerazzurro si è ripetuto poco più tardi, approfittando di uno svarione della difesa avversaria.

Dal quarto d’ora è salito in cattedra Luka Topalovic, il migliore dei giovani messi in campo da Chivu oggi, autore fino al duplice fischio di una tripletta e di una traversa che avrebbe potuto rendere il suo bottino ancora più interessante. Il sesto gol che ha chiuso il primo set lo ha invece firmato Mosconi, impiegato sia da punta che da esterno di destra, su assist di Lavelli.

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Nella ripresa Chivu ha ridisegnato l’Inter con Martinez in porta, Bisseck, Bovio e Carlos Augusto in difesa, Diouf e Dimarco sugli esterni, Barella, Stankovic e Mkhitaryan a centrocampo. In avanti, invece, Pio Esposito e Iddrissou. I nerazzurri sono ripartiti subito con il piede sull’acceleratore, siglando il settimo gol con Diouf. L’ottavo gol, di sinistro, porta invece la firma di Pio Esposito, su cross basso dalla sinistra di Federico Dimarco. Risultato arrotondato poi dalla prima gioia di Iddrissou, abile a ribadire in rete una respinta corta del portiere tedesco su tiro di Esposito, e dal secondo gol di Diouf, su altro cioccolatino di Dimarco. Doppietta poi anche per Pio Esposito, prima del gol di Dimarco, con una gran traiettoria dal limite, addirittura di destro e della seconda gioia personale anche per Iddrissou. La partita si è sviluppata praticamente a una porta sola fino al fischio finale, sul risultato di 16-0, dopo il terzo, il quarto e addirittura il quinto gol di Pio Esposito.

Non hanno preso parte al test Ivan Provedel, in via totalmente precauzionale al termine ormai del recupero per l’infortunio alla schiena, e Massolin, in virtù di un leggero affaticamento muscolare.

INTER-SV AASEN 16-0

Marcatori: Frattesi (2), Topalovic (3), Mosconi, Diouf (2), Pio Esposito (5), Iddrissou (2), Dimarco.