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La ricerca all'esterno in casa Inter non ha ancora portato a una scelta per quel ruolo. Intanto il club nerazzurro si fa avanti concretamente per Romero.

Come rivela Sportmediaset, Romero possibilità concreta, Inter sta valutando il centrale argentino che ha chiesto di lasciare il Tottenham. Valutazione da 35-40 mln, Inter ha già avviato i contatti con l'entourage. C'è stato un sondaggio sia del Barcellona che dell'Atletico Madrid. Il Barça non può tesserare se non vende, mentre per l'Atletico dipenderà da come andrà anche il mercato in uscita.

Spence in questo momento non è più un obiettivo per l'Inter. Dialoghi avviati, Tottenham ha chiesto quasi 50 mln, Inter ritiene cifra molto alta e ingiustificata. Difficile quindi vedere Spence all'Inter.