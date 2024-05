Oaktree ripete un mantra per l’Inter. E lo stadio sarà un asset fondamentale

"Altra giornata intensa ieri per Cano, Ralph, Meduri e Ligori, i rappresentanti di Oaktree arrivati nella sede dell’Inter di buon’ora e usciti solo all’ora di cena. Dopo l’incontro di martedì con i dirigenti sportivi, è stata la volta dell’area Corporate. L’a.d. Alessandro Antonello ha fatto gli onori di casa per presentare i responsabili dei vari comparti, dal marketing alle revenues, passando per l’area risorse umane e quella Operations che si occupa della biglietteria ma anche del progetto nuovo stadio. Un asset che Oaktree ritiene fondamentale per aumentare il valore della società non soltanto a livello patrimoniale (quindi con un impianto di proprietà) ma anche come strumento per aumentare i ricavi - vero mantra di Oaktree - con tutte le attività (negozi, ristoranti, aree di intrattenimento) collegate a una struttura moderna come potrebbe essere il Meazza dopo un’adeguata ristrutturazione".