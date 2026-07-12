Oggi Christian Vieri compie 53 anni: ecco gli auguri dell’Inter

Potenza, carisma e uno straordinario istinto per il gol. Caratteristiche che hanno reso Christian Vieri uno degli attaccanti più letali e iconici della storia dell'Inter: spietato in area di rigore e capace di trovare la rete in tutti i modi.

Arrivato in nerazzurro nell'estate del 1999, "Bobo" ha lasciato un segno indelebile già nel giorno del suo esordio con l'Inter a San Siro, realizzando una tripletta all'Hellas Verona. Centravanti completo, Vieri abbinava forza fisica e tecnica, personalità e una straordinaria capacità realizzativa. In sei stagioni con la maglia dell'Inter ha collezionato 190 presenze e realizzato 123 reti, numeri che lo collocano al decimo posto nella classifica dei migliori marcatori di sempre del Club. In nerazzurro ha vinto la Coppa Italia 2004/05 e la classifica marcatori del 2002/03, e nel 2022 è diventato il quinto attaccante a entrare nella Inter Hall of Fame.