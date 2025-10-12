FC Inter 1908
Qualificazioni Mondiali, Dumfries titolare in Olanda-Finlandia: panchina per De Vrij

Denzel Dumfries partirà titolare nel match dell'Olanda contro la Finlandia, con calcio d'inizio alle 18.00
Matteo Pifferi Redattore 

Denzel Dumfries partirà titolare nel match dell'Olanda contro la Finlandia, con calcio d'inizio alle 18.00.

Getty Images

L'esterno dell'Inter completerà la difesa orange con Timber, Van Dijk e van de Ven a protezione della porta occupata da Verbruggen.

Getty Images

L'altro interista convocato, Stefan De Vrij, invece partirà dalla panchina. L'Olanda guida il Gruppo G con 13 punti, a +3 su Polonia e la stessa Finlandia a quota 10 ma i biancazzurri hanno giocato una partita in più.

