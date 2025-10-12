Denzel Dumfries partirà titolare nel match dell'Olanda contro la Finlandia, con calcio d'inizio alle 18.00.
Qualificazioni Mondiali, Dumfries titolare in Olanda-Finlandia: panchina per De Vrij
L'esterno dell'Inter completerà la difesa orange con Timber, Van Dijk e van de Ven a protezione della porta occupata da Verbruggen.
L'altro interista convocato, Stefan De Vrij, invece partirà dalla panchina. L'Olanda guida il Gruppo G con 13 punti, a +3 su Polonia e la stessa Finlandia a quota 10 ma i biancazzurri hanno giocato una partita in più.
