L'attaccante del Bologna ha scherzato sul commissario tecnico azzurro vulcanico in panchina come lo era in campo

L'Italia di Rino Gattuso ha portato a casa un altro risultato importante nella serata di ieri. Frutto anche del ritrovato spirito all'interno del ritiro azzurro, confermato dalle parole di Riccardo Orsolini che ha scherzato proprio sul commissario tecnico dopo la vittoria con l'Estonia. Queste le sue parole ai canali ufficiali della federazione:

“È un po’ come Italiano al Bologna. Quando ce l’hai sotto ti fa una capoccia così (ride, ndr). A parte gli scherzi, sono contento perché lui mi da tanti consigli, mi sprona e mi guida nei momenti in cui c’è da sistemare tatticamente la squadra. Sono contento della fiducia che mi sta dando, spero di ripagarlo sul campo”.