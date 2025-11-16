FC Inter 1908
Olanda, Koeman: “Dumfries? Volevamo tenerlo, ma l’Inter lo ha richiamato”

Le parole del commissario tecnico olandese in conferenza stampa sull'esterno nerazzurro rientrato per un fastidio alla caviglia
Daniele Vitiello
Ronald Koeman, commissario tecnico dell'Olanda, ha parlato ai microfoni dei giornalisti in conferenza stampa quest'oggi dal ritiro della sua nazionale. Spazio ovviamente anche a considerazioni sugli infortunati, tra cui Denzel Dumfries. Queste le sue parole:

 "Siamo a novembre, sai..." ha risponde il CT della nazionale alla domanda sugli infortunati. "I ragazzi hanno avuto un calendario importante nelle ultime settimane, compresa la Champions League. Per questo è normale assistere a qualche fastidio e qualche infortunio in più. Volevamo tenere tutti nel gruppo, ma i club hanno richiamato Dumfries e Kluivert". 

