Ronald Koeman, commissario tecnico dell'Olanda, ha parlato ai microfoni dei giornalisti in conferenza stampa quest'oggi dal ritiro della sua nazionale. Spazio ovviamente anche a considerazioni sugli infortunati, tra cui Denzel Dumfries. Queste le sue parole:
Olanda, Koeman: “Dumfries? Volevamo tenerlo, ma l’Inter lo ha richiamato”
Le parole del commissario tecnico olandese in conferenza stampa sull'esterno nerazzurro rientrato per un fastidio alla caviglia
"Siamo a novembre, sai..." ha risponde il CT della nazionale alla domanda sugli infortunati. "I ragazzi hanno avuto un calendario importante nelle ultime settimane, compresa la Champions League. Per questo è normale assistere a qualche fastidio e qualche infortunio in più. Volevamo tenere tutti nel gruppo, ma i club hanno richiamato Dumfries e Kluivert".
