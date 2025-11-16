Olanda, Koeman: “Dumfries? Volevamo tenerlo, ma l’Inter lo ha richiamato”

"Siamo a novembre, sai..." ha risponde il CT della nazionale alla domanda sugli infortunati. "I ragazzi hanno avuto un calendario importante nelle ultime settimane, compresa la Champions League. Per questo è normale assistere a qualche fastidio e qualche infortunio in più. Volevamo tenere tutti nel gruppo, ma i club hanno richiamato Dumfries e Kluivert".