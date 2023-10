Oldani: “Profondamente deluso da Lukaku, capirei i fischi. Lautaro? Ha scelto l’Inter”

"Nello spogliatoio dico di sì, in campo vedremo. È ancora presto per dirlo".

"Sono piacevolmente sorpreso. Quello che ha detto Roberto Baggio su di lui lo condivido pienamente ("Oggi è il simbolo dell'Inter: oltre a fare gol, lui è su ogni palla; è un giocatore straordinario che aiuta ogni suo compagno", ndr). E poi quante offerte ha avuto per andare via? E invece ha scelto di restare qui con noi. Ha scelto l'Inter".

"Quando è arrivato ho pensato: "Sarà l'ennesimo che arriva, prende e va". Poi due anni fa ho detto: “Ma vuoi vedere che Lautaro a Milano ci sta bene?”. Lo scorso anno ho capito che aveva le palle. Ha dimostrato di esserci sempre. Se poi andrà via o la faranno andare via non lo so. Ma fin qui ha ragionato con la sua testa, ha fatto un cammino di crescita importante: campione del Mondo con l'Argentina, fi nale di Champions League con l'Inter".