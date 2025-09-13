Intervenuto negli studi di Sky Sport, Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha parlato così dell'attacco nerazzurro di questa stagione: "Se l'attacco di oggi è più forte rispetto all'anno scorso? Sì, anche se quando è arrivato Taremi pensavo fosse un attaccante di prestigio.
Zenga a sorpresa: "Ecco chi è per me il vero fenomeno dell'attacco dell'Inter"
Ma avevo sottovalutato un aspetto: un conto è giocare titolare tutte le partite, un altro è essere la riserva e non avere la continuità che ad un attaccante serve per sentire la porta. Bonny ha fatto vedere qualcosa, per me il vero fenomeno è Pio Esposito".
