Intervenuto negli studi di Sky Sport, Walter Zenga , ex portiere dell'Inter , ha parlato così dell'attacco nerazzurro di questa stagione: "Se l'attacco di oggi è più forte rispetto all'anno scorso? Sì, anche se quando è arrivato Taremi pensavo fosse un attaccante di prestigio.

Ma avevo sottovalutato un aspetto: un conto è giocare titolare tutte le partite, un altro è essere la riserva e non avere la continuità che ad un attaccante serve per sentire la porta. Bonny ha fatto vedere qualcosa, per me il vero fenomeno è Pio Esposito".