Il giudice ha squalificato i due giocatori per una giornata per somma di ammonizioni. Squalificato per una giornata Kalulu, entra nei diffidati il difensore nerazzurro per il giallo del primo tempo

Eva A. Provenzano Caporedattore 17 febbraio 2026 (modifica il 17 febbraio 2026 | 15:09)

Il giudice sportivo, con le decisioni sull'ultima giornata di campionato, ha ratificato anche le squalifiche di Barella e Calhanoglu per somma di ammonizioni. I due centrocampisti erano diffidati e sono stati ammoniti nella gara contro la Juventus.

Salteranno entrambi la sfida di campionato contro il Lecce (seconda partita nella quale non potranno partecipare in trasferta i tifosi dell'Inter che hanno residenza nella Regione Lombardia) che è in programma sabato alle 18. Il turco, che ha manifestato in queste ore un affaticamento muscolare, salterà anche la partita contro il Bodo: è rimasto in Italia insieme a Frattesi.

In campo in Champions League (oltre a parlare nella conferenza stampa della vigilia) ci sarà Alessandro Bastoni che a Lecce sarà diffidato per l'ammonizione ricevuta nella gara contro i bianconeri nella quale è stato protagonista dell'episodio che ha portato al rosso per Kalulu. Ovviamente per lui una giornata di squalifica dovuta all'espulsione per "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario".

Un altro giallo l'arbitro La Penna lo aveva sventolato contro qualcuno della panchina nerazzurra. E dalla nota del giudice sportivo Mastrandrea si apprende che l'ammonizione era per Mario Cecchi, tattico dell'Inter. Prima sanzione per lui. Qui la decisione su Comolli e Chiellini.

(Fonte: legaseriea.it)