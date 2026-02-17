Mano pesante dal Giudice Sportivo per Damien Comolli e Giorgio Chiellini dopo la furiosa protesta contro l'arbitro La Penna all'intervallo di Inter-Juventus.
Inter-Juve, Giudice Sportivo: stangata a Comolli e Chiellini, multa e inibiti fino a…
Ecco cosa si legge dal comunicato del Giudice: "INIBIZIONE A TUTTO IL 31 MARZO 2026 E AMMENDA DI €15.000,00 COMOLLI Damien Jacques (Juventus): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all'intervento dell'allenatore della soc. Juventus e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo Direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell'Arbitro.
INIBIZIONE A TUTTO IL 27 FEBBRAIO 2026 CHIELLINI Giorgio (Juventus): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irriguardoso l'operato del Direttore di gara, reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell'Arbitro; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli Ufficiali di gara; infrazione quest'ultima rilevata da un Assistente".
