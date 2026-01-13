Ecco l'audio tra VAR e Doveri che ha portato all'assegnazione del calcio di rigore per l'Inter contro il Napoli

Matteo Pifferi Redattore 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 15:35)

A Open VAR, su Dazn, è stato analizzato il fallo di Rrahmani su Mkhitaryan che ha portato al calcio di rigore per l'Inter contro il Napoli.

"Niente, niente, buono. Palla, niente là, niente là", dice inizialmente Daniele Doveri durante l'azione. Dazn mostra poi il dialogo in sala VAR tra il VAR Di Bello e l'AVAR Di Paolo.

"Sto controllando, sto controllando. Step on foot, fammi controllare perché c'è uno step on foot su Mkhitaryan. Ale, ne convieni?", domanda Di Bello a Di Paolo che risponde: "Sì". Prosegue Di Bello:"Il numero 13 fa fallo, Dani (rivolto a Doveri, ndr) contro l'APP e poi ti richiamo al monitor. Dobbiamo dargli la camera retro bassa, qua si vede che Mkhitaryan tocca il pallone nettamente. Dani, ti consiglio l'OFR per possibile calcio di rigore, l'APP è pulita"

Quando arriva Doveri, il VAR propone le immagini: "Ti mostro due camere, il pallone lo tocca solo Mkhitaryan. Il 13 fa un chiaro step on foot". Dopo l'annuncio di Doveri, arriva il capitano del Napoli Di Lorenzo e Doveri gli dice: "Lo prende pieno". Arriva anche Rrahmani e Doveri conferma: "Lo prendi pieno".

L'ex arbitro e responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B Andrea De Marco ha poi commentato l'episodio: "Questo è un rigore giusto, è uno di quegli episodi codificati. Si tratta di step on foot, Mkhitaryan anticipa Rrahmani che gli dà un pestone. Doveri, in campo, probabilmente non l'ha visto, molto bene il VAR che è intervenuto e facendoglielo rivedere.

Come Pavlovic-Thuram? È lo stesso tipo di episodio, ne abbiamo visti di diversi in questa stagione. Rrahmani da giallo? Era un intervento imprudente, ci stava il cartellino giallo. Valutazione su Doveri? La capacità di Doveri, con tutta la sua esperienza maturata, è stata proprio quella di mantenere la soglia dei falli altissima e di portare a termine una partita complicata, facendosi accettare da tutti i calciatori in campo, a volte non fischiando qualche contatto che poteva sembrare fallo. Ha mantenuto l'uniformità che è quello che conta di più, siamo molto soddisfatti della sua direzione"