Giuseppe Cruciani ha parlato del pareggio tra Inter e Napoli, concentrandosi sul secondo gol di McTominay

Intervenuto a Numer1 Podcast, Giuseppe Cruciani ha parlato così del pareggio dell'Inter contro il Napoli e, nello specifico, dell'analisi sul secondo gol subito dai nerazzurri nel finale:

"Si parla di errori difensivi dell'Inter ma c'è anche la bravura degli avversari. Il secondo gol del Napoli, sul quale c'è una sottovalutazione della posizione di Lang, Bisseck che viene superato dalla palla… E' un gol talmente bello che attribuire qualche responsabilità alla difesa dell'Inter è sbagliato.

I difensori non sono la perfezione, in ogni movimento. Hanno lasciato Lang un po' solo, arriva la palla perfetta, prende la palla al volo e la fa arrivare a McTominay. Mi fa arrabbiare questo, che cerchiamo la perfezione in tutto, nel gioco del calcio, che è pieno di imperfezioni, di piccoli errori, dicono 'la difesa dell'Inter ha sbagliato sul secondo gol del Napoli'.