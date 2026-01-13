Costano caro ad Antonio Conte le veementi proteste durante Inter-Napoli dopo la decisione dell'arbitro Doveri e dei suoi assistenti di assegnare un calcio di rigore ai nerazzurri per il fallo di Rrahmani su Mkhitaryan: il tecnico dei partenopei è stato fermato per due giornate dal Giudice Sportivo, e ha inoltre ricevuto un'ammenda da 15.000 euro.