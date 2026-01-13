Costano caro ad Antonio Conte le veementi proteste durante Inter-Napoli dopo la decisione dell'arbitro Doveri e dei suoi assistenti di assegnare un calcio di rigore ai nerazzurri per il fallo di Rrahmani su Mkhitaryan: il tecnico dei partenopei è stato fermato per due giornate dal Giudice Sportivo, e ha inoltre ricevuto un'ammenda da 15.000 euro.
ultimora
Giudice Sportivo, due giornate di squalifica e ammenda per Conte dopo Inter-Napoli
Questa la motivazione:
"Per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all'intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale".
Sanzionata anche l'Inter, che ha ricevuto una multa da 5.000 euro "per avere suoi sostenitori, al 26° del secondo tempo, rivolto ripetutamente un coro insultante all'allenatore della squadra avversaria".
© RIPRODUZIONE RISERVATA