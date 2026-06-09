A QSVS, si è parlato del difficile momento della Juventus, di fatto lontana dalla lotta scudetto ormai da anni. Ma anche di comunicazione delle big in questi anni, spesso volte a nascondere ambizioni e obiettivi reali per togliere pressione (ricordate la battuta di Chivu sulla qualificazione in Champions League?).

Negli studi di Telelombardia, Franco Ordine e Fabrizio Biasin si sono resi protagonisti di uno scambio di battute sull'argomento:

Ordine: "Durante i nove scudetti della Juventus, perché Inter e Milan non dicevano che dovevano concorrere per lo scudetto?".

Biasin: "Durante quei nove anni, non c'era la capacità di costruire squadre competitive, infatti si festeggiavano i quarti posti. Ma il tifoso dell'Inter non partiva dicendo 'Noi ci accontenteremo del quarto posto', ma giustamente pretendeva qualcosa in più e, se non ci si riusciva, ci si prendeva le pernacchie, com'è normale che sia se sei un dirigente di Inter, Milan, Napoli e Juventus".