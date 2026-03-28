Ordine: "Italia, Esposito indispensabile. Non solo fisico ed entusiasmo, ma anche..."

Fabio Alampi Redattore 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 10:39)

Franco Ordine, dalle colonne de Il Giornale, ha parlato del prossimo e decisivo impegno della Nazionale, che martedì si giocherà l'accesso al Mondiale nello spareggio contro la Bosnia: "Il primo nodo da sciogliere è riferito alla scelta del partner di Kean. Retegui si è presentato dotato di uno smalto discutibile, conseguenza dell'interruzione del campionato in Arabia e frutto dei ritmi di quel calcio che ha prodotto identico effetto vizioso in altri esponenti partiti per quei lidi".

"La gioventù di Pio Esposito è una dote indispensabile, i cui benefici sono stati visibili anche a Bergamo durante lo spezzone di partita: non ha soltanto fisico ed entusiasmo, ha anche abilità tecnica e solidità fisica per affrontare i duelli.

[...] È inutile far finta di niente: la corsa sciolta di Palestra e il dinamismo di Pisilli, sia pure limitato ai pochi minuti giocati, testimoniano un patrimonio prezioso. È il caso allora di vincere la tipica ritrosia italiana nel lanciare qualche promettente debuttante".