Durante L'ascia raddoppia, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato dell'interesse del Barcellona per Bastoni e della sua possibile partenza
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Pastore: “Bastoni di oggi molto lontano da valutazione Inter. Cessione? Prima altri 6 o 7”
"Potenzialmente è stato, è un giocatore di questi livello. La sua stagione come sappiamo ha avuto una netta cesura, ma ha avuto richieste dal City, da grandi squadre inglesi. Ha un modo di difendere estremamente moderno, dovrebbe completare il suo processo di crescita tattica dopo che ha giocato per 5 anni nello stesso modo. Il Bastoni di ieri sera è un Bastoni molto lontano da quella valutazione, non è questo il Bastoni vero e lo sa anche il Barcellona. Per me è un giocatore complicatissimo da sostituire se l'Inter non cambia qualcosa a livello tattico e soprattutto ce ne sono 6 o 7 che l'Inter dovrebbe vendere molto prima di Bastoni. L
Le cose cambiano se fosse lui a portare l'offerta del Barcellona e non lo escludo se leggo bene dai giornali catalani. Se fosse questo il finale sarebbe l'ennesimo incoraggiamento dell'Inter per cambiare tutto, o almeno molto. Non dico venderne 3-4 pesanti, ma sappiamo che Thuram, Dumfries e Calhanoglu sono un tema. Si pone una questione anche legata al discorso tattico: se andiamo avanti nella comfort zone legata al 3-5-2... ma l'allenatore ci ha fatto capire che un cambio si vuole fare.
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