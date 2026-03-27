"Potenzialmente è stato, è un giocatore di questi livello. La sua stagione come sappiamo ha avuto una netta cesura, ma ha avuto richieste dal City, da grandi squadre inglesi. Ha un modo di difendere estremamente moderno, dovrebbe completare il suo processo di crescita tattica dopo che ha giocato per 5 anni nello stesso modo. Il Bastoni di ieri sera è un Bastoni molto lontano da quella valutazione, non è questo il Bastoni vero e lo sa anche il Barcellona. Per me è un giocatore complicatissimo da sostituire se l'Inter non cambia qualcosa a livello tattico e soprattutto ce ne sono 6 o 7 che l'Inter dovrebbe vendere molto prima di Bastoni. L