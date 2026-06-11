Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Franco Ordine ha analizzato il difficile momento che sta attraversando il Milan da qualche settimana. Alla domanda sulle colpe abbia Allegri nel fallimento Champions dei rossoneri, il giornalista ha risposto così: "Ha anche lui grandi responsabilità".

"E' vero che a gennaio la società gli ha tirato un pacco, dicendo che non c'erano soldi e poi si sono presentati con Mateta. La domenica di Pasqua c'erano Inter-Roma e Napoli-Milan, il Milan era a sei punti dall'Inter e quando hanno perso quella partita è caduta l'illusione nello spogliatoio di poter lottare per lo Scudetto. Non avevano la struttura per pensare allo Scudetto. E poi c'è stata anche una pressione di natura fisica. Il problema vero è stato l'attacco. Se da gennaio non fai più gol con Pulisic e Leao, come fai ad arrivare fino in fondo?".