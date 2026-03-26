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fcinter1908 ultimora Ordine: “Italia, il nemico è la paura. Si teme calo degli interisti. Chi attacca Gattuso su…”

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Ordine: “Italia, il nemico è la paura. Si teme calo degli interisti. Chi attacca Gattuso su…”

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Dalle colonne del Giornale, Franco Ordine parla della delicata sfida degli azzurri stasera in campo contro l'Irlanda del Nord
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Questa sera a Bergamo l'Italia affronterà l'Irlanda del Nord nella semifinale del playoff Mondiale. Dalle colonne del Giornale, Franco Ordine parla così della delicata sfida degli azzurri.

"Partiamo dall'Irlanda del Nord. Ricopre la posizione numero 69 del ranking Fifa, ha nella sua storia la partecipazione ad appena 3 mondiali, nel girone ha piegato due volte il Lussemburgo e una volta la Slovacchia (in casa), pesano un paio di assenze eccellenti (Bradley e Ballard). Non ha la sagoma di una nazionale spaventapasseri! Proseguiamo con la location. Gattuso è stato abile. Ha scelto il catino di Bergamo, un po' per scaramanzia (ha vinto la prima sfida da ct), un po' perché l'esaurito garantito è capace di produrre un miedo escenico fantastico nei confronti degli ospiti".

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Getty Images

"Messi in fila tutti questi dati, viene semplice puntare i riflettori sulla Nazionale che da stasera - senza la collaborazione dei club e la compiacenza di un calendario intasato - deve ritentare la scalata al prossimo mondiale dopo averne mancati due. Ecco: questo è il nostro collettivo incubo. Sono i fantasmi di Italia-Svezia a San Siro (costarono la panchina a Ventura e la presidenza federale a Carlo Tavecchio) e di Italia-Macedonia del Nord a Palermo (rimasero tutti ai loro posti grazie all'europeo vinto l'anno prima a Londra) a rendere agitate le ore degli azzurri".

Gattuso
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"La cifra tecnica è nettamente a favore dell'Italia nella quale c'è solo da temere il declino fisico di qualche interista e gli acciacchi di qualche difensore. Al ct, sulle convocazioni, si possono muovere solo appunti di carta velina: non ha lasciato a casa né un Nesta, né un Pirlo. Il vero nemico è dunque la paura".

(Il Giornale)

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