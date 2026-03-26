"Partiamo dall'Irlanda del Nord. Ricopre la posizione numero 69 del ranking Fifa, ha nella sua storia la partecipazione ad appena 3 mondiali, nel girone ha piegato due volte il Lussemburgo e una volta la Slovacchia (in casa), pesano un paio di assenze eccellenti (Bradley e Ballard). Non ha la sagoma di una nazionale spaventapasseri! Proseguiamo con la location. Gattuso è stato abile. Ha scelto il catino di Bergamo, un po' per scaramanzia (ha vinto la prima sfida da ct), un po' perché l'esaurito garantito è capace di produrre un miedo escenico fantastico nei confronti degli ospiti".