fcinter1908 ultimora Teotino: “Ricci? Fino a 15 giorni fa era rigore. Contento perché non lo è mai, ma è strano che…”

ultimora

Teotino: “Ricci? Fino a 15 giorni fa era rigore. Contento perché non lo è mai, ma è strano che…”

Teotino: “Ricci? Fino a 15 giorni fa era rigore. Contento perché non lo è mai, ma è strano che…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista ha commentato il tocco di mano di Ricci in Milan-Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Teotino: “Ricci? Fino a 15 giorni fa era rigore. Contento perché non lo è mai, ma è strano che…”- immagine 2
Getty Images

Nell'ultimo turno di Serie A sono stati due gli episodi che hanno fatto discutere: il tocco di mano in area di Samuele Ricci nei minuti di recupero di Milan-Inter e quello di Malinovskyi in Genoa-Roma. Entrambi sono stati valutati come non rigori.

Teotino: “Ricci? Fino a 15 giorni fa era rigore. Contento perché non lo è mai, ma è strano che…”- immagine 3

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Gianfranco Teotino ha commentato così i due episodi: "Fino a 15 giorni fa era rigore, ora il metro è cambiato. Sono contento perché per me non lo sono mai, ma è strano che il criterio cambi a stagione in corso".

(Radio Sportiva)

Leggi anche
Adani: “A Napoli cosa mai successa. Rigore contro l’Inter dato dal guardalinee: si è...
Graziani sicuro: “Mani Ricci? Rigore netto, vai a rivederlo! Se succede a parti...

© RIPRODUZIONE RISERVATA