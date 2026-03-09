Nell'ultimo turno di Serie A sono stati due gli episodi che hanno fatto discutere: il tocco di mano in area di Samuele Ricci nei minuti di recupero di Milan-Inter e quello di Malinovskyi in Genoa-Roma. Entrambi sono stati valutati come non rigori.

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Gianfranco Teotino ha commentato così i due episodi: "Fino a 15 giorni fa era rigore, ora il metro è cambiato. Sono contento perché per me non lo sono mai, ma è strano che il criterio cambi a stagione in corso".