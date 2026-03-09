"Secondo me non si è riaperto. Il derby ha dato più che altro fiducia al Milan in ottica Champions, ma non si può pensare che l'Inter abbia rimesso in pista in campionato. Sette punti sono tanti. Nel prossimo fine settimana comunque ci saranno Inter-Atalanta e Lazio-Milan e da lì forse potremo capire qualcosa di più"

Lotta quarto posto

"Roma e Juventus credo che se la giocheranno fino alla fine. Il Como ha più leggerezza e già ad oggi sta facendo un campionato molto importante. Hanno una proprietà fortissima e a prescindere dal piazzamento faranno degli investimenti esosi"