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fcinter1908 ultimora Rigore netto su Frattesi, Pressing ripesca parole Rocchi dopo Inter-Juve 2021: ecco cosa disse

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Rigore netto su Frattesi, Pressing ripesca parole Rocchi dopo Inter-Juve 2021: ecco cosa disse

Rigore netto su Frattesi, Pressing ripesca parole Rocchi dopo Inter-Juve 2021: ecco cosa disse - immagine 1
Arriva un'ulteriore conferma del torto clamoroso subito dall'Inter sabato pomeriggio contro l'Atalanta: c'è un precedente proprio a sfavore dei nerazzurri
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Arriva un'ulteriore conferma del torto clamoroso subito dall'Inter sabato pomeriggio contro l'Atalanta: l'intervento di Scalvini su Frattesi è fallo tutta la vita, anche perché c'è un precedente proprio a sfavore dei nerazzurri stessi, risalente a qualche anno fa.

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Riguarda il fallo di Denzel Dumfries su Alex Sandro in Inter-Juventus del 24 ottobre 2021: l'olandese toccò appena il piede del brasiliano sulla riga dell'area di rigore e il VAR Mazzoleni richiamò Mariani per rivedere l'intervento.

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E Gianluca Rocchi, oggi designatore, non ebbe dubbi sulla valutazione dell'episodio in un incontro a Lissone: "Capisco che sia Inter-Juve, capisco quello che volete, ma questo per noi è un intervento fuori tempo e sull'avversario, è un calcio di rigore da dare. Francamente tutti i problemi che ha creato io non li ho capiti", le sue parole mostrate da Pressing.

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