Arriva un'ulteriore conferma del torto clamoroso subito dall'Inter sabato pomeriggio contro l'Atalanta: l'intervento di Scalvini su Frattesi è fallo tutta la vita, anche perché c'è un precedente proprio a sfavore dei nerazzurri stessi, risalente a qualche anno fa.

E Gianluca Rocchi, oggi designatore, non ebbe dubbi sulla valutazione dell'episodio in un incontro a Lissone: "Capisco che sia Inter-Juve, capisco quello che volete, ma questo per noi è un intervento fuori tempo e sull'avversario, è un calcio di rigore da dare. Francamente tutti i problemi che ha creato io non li ho capiti", le sue parole mostrate da Pressing.