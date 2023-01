Oristanio: “L’Inter ha sempre avuto fiducia in me. I complimenti di Mancini…”

Il talento classe 2002 di scuola nerazzurra racconta come sta andando il suo secondo anno in prestito al Volendam

In prestito da due stagioni al Volendam, in Olanda, Gaetano Oristanio sta crescendo lontano dall'Italia, con l'Inter che continua a osservare il suo percorso. Il fantasista classe 2002 ha concesso un'intervista a SportWeek: "Le parole di Mancini? Lì per lì non me ne sono reso neanche conto. Ho pensato "ottimo, vuol dire che sto lavorando bene". Poi ho iniziato a pensare".