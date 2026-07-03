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Ravezzani: “Bastoni? Non facciamo facili moralismi. Dalle chat sembra chiaro che…”
Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, attraverso il suo canale YouTube è tornato su una vicenda di cui si parla tanto negli ultimi giorni: l'avviso di garanzia ricevuto da Alessandro Bastoni per il presunto rapporto sessuale a pagamento nel 2020 con una ragazza all'epoca dei fatti minorenne. Queste le sue considerazioni:
"Il ruffiano che dialoga nei messaggi con lui dice che lei volesse portarlo a letto, più una richiesta di lei che del giocatore. La ragazza interrogata dice di aver passato la notte da Bastoni, senza aver fatto sesso, per chi ci vuole credere. Bastoni è finito in maniera superficiale e non consigliato bene, soprattutto dal suo manager che dovrebbe occuparsi anche della sua vita privata, vittima di una situazione che rischia di creargli molti problemi.
A 21 anni avere un rapporto con una ragazza di quasi 18 è capitato a tanti. Lui non era conscio che questa situazione potesse avere un risvolto penale e, soprattutto, nelle chat private emerge una cosa che mi sembra esattamente l'opposto di un adescamento di una minorenne: è lei che vorrebbe portare a letto lui. Credo sia giusto parlare di un fatto di cronaca, ma prima di emettere un giudizio su Bastoni e altri giocatori come lui serve molta calma.
Non facciamo facili moralismi. Li lasciamo ai bacchettoni o a quelli che se la prendono con Bastoni perché non indossa la maglia della loro squadra. Io ho criticato Bastoni per l'errore grave di Inter-Juventus, non tanto per la simulazione, ma per aver fatto la parte di chi era stato toccato e per aver esultato. L'unico ad avere una buona intuizione fu Marotta, oltre allo stesso Bastoni, presentatosi ai microfoni per dire mi dispiace. Doveva finire lì. In questo caso, invece, fatico a prendermela con Bastoni, dati gli elementi di cui ora disponiamo".
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