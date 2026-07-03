"Il ruffiano che dialoga nei messaggi con lui dice che lei volesse portarlo a letto, più una richiesta di lei che del giocatore. La ragazza interrogata dice di aver passato la notte da Bastoni, senza aver fatto sesso, per chi ci vuole credere. Bastoni è finito in maniera superficiale e non consigliato bene, soprattutto dal suo manager che dovrebbe occuparsi anche della sua vita privata, vittima di una situazione che rischia di creargli molti problemi.

A 21 anni avere un rapporto con una ragazza di quasi 18 è capitato a tanti. Lui non era conscio che questa situazione potesse avere un risvolto penale e, soprattutto, nelle chat private emerge una cosa che mi sembra esattamente l'opposto di un adescamento di una minorenne: è lei che vorrebbe portare a letto lui. Credo sia giusto parlare di un fatto di cronaca, ma prima di emettere un giudizio su Bastoni e altri giocatori come lui serve molta calma.