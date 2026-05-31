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Orlando: “Allegri? Certi personaggi hanno fortuna allucinante. Dopo l’Inter…”

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Il pensiero dell'ex calciatore a proposito del tecnico pronto ad accomodarsi sulla panchina del Napoli tra qualche giorno
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Massimo Orlando, ex calciatore e oggi opinionista, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà per commentare i temi principali sulla Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Milan Allegri
Getty Images

Napoli, è fatta per Allegri:

"Certi personaggi hanno una fortuna allucinante. Perdi l'ultma giornata, perdi la Champions e il giorno dopo ti arriva la chiamata del Napoli, la più forte dopo l'Inter... sono botte di fortuna incredibili queste.

Va li, in un gruppo che non ne poteva più di Conte per i metodi di allenamento, lui è bravo nella gestione, ha una grande squadra. Per me non meritava la panchina, il presidente non ha avuto il coraggio di prendersi Italiano. Era perfetto per le idee di calcio, è andato sul sicuro, su un uomo d'esperienza".

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